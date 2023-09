5. September: Neues Schulgebäude

In ein neues Gebäude geht es im bevorstehenden Schuljahr für die Kinder und Lehrer der Volksschule Knittelfeld-Kärntner. Im Rahmen des Schulkonzepts, das wie berichtet aktuell umgesetzt wird, werden die Schülerinnen und Schüler nun nicht mehr in der Gaaler Straße, sondern in der Lindenallee (vormals MS Knittelfeld-Lindenallee) unterrichtet. Im Rahmen des Umzuges wurde auch der Schulname in Volksschule Knittelfeld-Lindenallee geändert. Die Kinder konnten das neue Schulgebäude bereits besichtigen und freuen sich: "Lindenallee. Wir kommen", ist auf dem Foto zu lesen.