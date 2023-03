6. März: "Für die Zukunft gut aufgestellt"

"Nach den letzten ruhigeren Jahren zieht der Markt im arabischen Raum wieder gewaltig an", freut sich Leo Schriefl, Gründer und Geschäftsführer der obersteirischen "Kalkmagnet"-Firma Aquavital. Den Wüstenstaaten sei die Wichtigkeit der Ressource bewusst und es werde vermehrt auf die Qualität und die Sparsamkeit im Umgang mit Wasser geachtet. "Namhafte Baufirmen setzen deshalb stärker auf Unternehmen mit Tradition und Erfahrung aus Europa. Hier können wir mit 24 Jahren internationaler Erfahrung optimal unterstützen, weshalb ich mir viel Zeit genommen habe, um alte Kontakte neu aufzufrischen und neue zu knüpfen", so Schriefl. Auch in Europa habe sich nach den Krisen der letzten Jahre die Lage wieder stabilisiert und der Absatz würde wachsen. Der Online-Markt nimmt zudem laut Schriefl einen großen Stellenwert ein, außerdem wird in diesem Jahr die tausendste Messe besucht. Schriefl freut sich: "Wasser wird immer wichtiger und wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und wachsten stetig weiter."