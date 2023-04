13. April: Neuer Vizebürgermeister

Einen neuen Vizebürgermeister gibt es seit 13. April in der Marktgemeinde Weißkirchen. Wie berichtet legte Helmut Maurer das Amt nach knapp 30 Jahren in der Kommunalpolitik zurück. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 13, April, wurde Markus Tafeit einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt und von Bezirkshauptfrau Nina Pölzl angelobt. Als neuer Gemeinderat wurde Roland Pichler bei der Sitzung angelobt. Vizebürgermeister Tafeit will "offen und unvoreingenommen an die Sache herangehen, andere Fraktionen aktiv einbinden sowie aus dem Nebeneinander ein Miteinander zu machen". Tafeit ist seit 2015 Teil des Gemeinderats Weißkirchen, besondere Anliegen sind dem Berufsoffizier die Themen Sicherheit, Umwelt und Familie. Die ÖVP-Ortspartei hat er vor einem Jahr von Langzeitbürgermeister Ewald Peer übernommen.