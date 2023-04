7. April: Neun stolze Absolventen

Eine weiße Fahne wurde jüngst an der Fachschule für Maschinenbau der HTL Zeltweg gehisst. Im Rahmen der Abschlussfeier wurden den neun neuen Facharbeitern von Klassenvorstand Gernot Merkswohl und Abteilungsvorstand Jürgen Schiffer Abschlusszeugnisse übergeben.

Peter Chomisak erhielt für seine herausragenden Leistungen in allen Fächern eine Auszeichnung. Ein wichtiger Aspekt der dreieinhalbjährigen Ausbildung an der HTL Zeltweg ist das zweimonatige Praktikum im letzten Schuljahr bei regionalen Betrieben. Dadurch haben die Schüler die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und wichtige Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Absolventen sind neben Chomisak: Adonis Bytyqi, Dominik Frank, Alexande Jaros, Andre Kapeller, Adedhe Lezi, Maurice Mitteregger, Gabriel Tomas und Fabian Valtan.