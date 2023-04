20. April: Aktion Wildblumen: Auch Murau und Murtal sind beim Rekord dabei

Mit Wiesen-Salbei, Wiesenmargerite und Co. und einem Teilnahmerekord startete die „Aktion Wildblumen“ in den Frühling. 202 steirische Gemeinden, so viele wie nie zuvor, beteiligen sich dieses Jahr an der von Umweltlandesrätin Ursula Lackner gemeinsam mit dem Verein Blühen & Summen initiierten blühenden Erfolgsgeschichte. In Murau und im Murtal machen 21 Gemeinden mit: Krakau, Murau, Neumarkt in der Steiermark, Oberwölz, Ranten, Sankt Georgen am Kreischberg, Sankt Lambrecht, Scheifling, Schöder, Stadl-Predlitz, Fohnsdorf, Gaal, Kobenz, Lobmingtal, Pölstal, Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Sankt Peter ob Judenburg, Spielberg, Unzmarkt-Frauenburg, Weißkirchen und Zeltweg.