25. April: B 96 in Murau wird saniert

Bis vermutlich Mitte August kommt es auf der B 96, der Murtalstraße, in Murau-Achnerberg regelmäßig zu Verkehrsanhaltungen. Der Grund: Die Straße wird auf eine Länge von 1,3 Kilometer saniert und verbreitert. Die Fahrbahn wird in einer Gesamtstärke von rund einem halben Meter neu aufgebaut, die Asphaltschichten (Trag- und Deckschicht) sind in Summe 21 Zentimeter stark. Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang: "In Summe kommt das Bauvorhaben auf eineinhalb Millionen Euro." Neben der neuen Fahrbahn werden teilweise auch Unterbau inklusive Frostkoffer und die Entwässerung erneuert bzw. ein Gewölbedurchlass saniert. Um Platz für den neuen Linksabbiegestreifen zu schaffen, muss der bestehende Geh- und Radweg verlegt werden, so Projektleiterin Daniela Jauk von der A16, Verkehr und Landeshochbau.