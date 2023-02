6. Februar: Kinder gesund bewegen: Neue Hometrainer für Judenburger Bildungseinrichtungen

Bewegung und Sport sollten ein fixer Bestandteil bereits im Kindergarten- und Volksschulalltag sein. Um diese Ziele sinnvoll verfolgen zu können, ist vor allem eines notwendig: Bildungseinrichtungen und Sportorganisationen kooperieren flächendeckend in Österreich zum gegenseitigen Nutzen miteinander. Daher setzt das österreichweite Programm „Kinder gesund bewegen 2.0“ bereits in den Kindergärten und Schulen an. „Das Programm will mehr Bewegung und Sport in den Alltag von Kindergarten- und Schulkindern bringen“, erklärt der Judenburger ATUS-Obmann Gemeinderat Gernot Pirkwieser. Mit seinem Team – neben Ehrenamtlichen auch vier hauptberufliche Mitarbeiter – betreut Pirkwieser derzeit 21 Kindergärten und Schulen in Judenburg. „Wir sind österreichweit der stärkste Verein, der Kinder in Schulen sportlich betreut“, so Pirkwieser. Für diese Leistung wurden dem Judenburger Verein kürzlich 18 Radtrainingsgeräte von der Bundessportorganisation übergeben, die an Pflichtschulclusterleiter Marco Krätschmer weitergeleitet wurden.