So verbrachten Murtaler und Murauer das "Dreikönigswochenende"

Eisstockbewerb in Weißkirchen, Wunschkonzert in Hohentauern, Wehrversammlung in St. Peter, FIS-Rennen in Kleinlobming und ein Bezirksbauernball: Dies und mehr fand rund um den Dreikönigstag in den Bezirken Murtal und Murau statt.