Schlepplift-Unfall geht um die Welt: "So etwas ist noch nie passiert"

Millionen Aufrufe in sozialen Netzwerken weltweit: Das Video von einem Snowboarder-Unfall am obersteirischen Kreischberg geht immer stärker viral. Unfälle dieser Art sind in der Praxis äußerst selten, verhindern kann man sie nicht.