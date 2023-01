Während die neue Zehnergondel auf der Grebenzen – von den Verantwortlichen „Grebenzehn“ getauft – bereits seit Dezember in Betrieb ist, sorgt die Genese des nicht unumstrittenen Projektes für politische Nachwehen. So stellten die Grünen und federführend Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner zwei Anfragen an Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Umweltlandesrätin Ursula Lackner. Darin geht es einerseits um den Aspekt des Umweltschutzes (Stichwort Bau eines Chaletdorfes und Ausbau der Beschneiung trotz immer wärmerer Temperaturen), andererseits auch um die Finanzierung des Projektes. So heißt es etwa: „Für viele Menschen in der Region Murau stellt sich die Frage, wer im Detail hinter den Millioneninvestitionen auf der Grebenzen steht und ob aufgrund der personellen Überschneidungen von öffentlichen Interessen (Gemeinde St. Lambrecht) und privaten Interessen (ÖVP-Bürgermeister Fritz Sperl) alle rechtlichen Vorgaben aufgrund von möglichen Befangenheiten eingehalten wurden.“