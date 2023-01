Landwirt bei Forstunfall in der Steiermark von Baum erdrückt

Ein tragischer Forstunfall hat sich am Mittwoch in Scheifling ereignet. Wie die Polizei berichtete, wurde ein Landwirt von einem an einer Seilwinde befestigten Baumstamm im Kopf- und Brustbereich eingeklemmt. Dadurch erlitt der 59-Jährige tödliche Verletzungen.