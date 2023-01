Es ist ein kleines Weihnachtswunder, von dem Helga Bayer aus Feistritz in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg erzählt: Die 78-jährige Frau war vor Kurzem mit ihrer 13-jährigen Hündin Jenny spazieren. Plötzlich sprang das Tier kopfüber in den völlig vereisten Katschabach – und blieb prompt stecken. Nur der Kopf ragte mehr aus einem kleinen Loch in der Eisdecke, die betagte Besitzerin konnte dem Tier nicht zur Hilfe kommen.