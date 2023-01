Als viele „Blackout“ noch eher mit geistigen Aussetzern verbanden, hatte für Manfred Gelter die Aufrechterhaltung der Stromversorgung schon „Priorität Alpha“. Über 40 Jahre lang sorgte der Unteroffizier in der Energiezentrale des Militärflugplatzes Zeltweg für störungsfreien Flugbetrieb, hielt die technischen Anlagen auf der Start- und Landebahn sowie im Tower am Netz. Nun verabschiedete sich eine „Legende“ des Fliegerhorstes Hinterstoisser in den Ruhestand.