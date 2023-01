Grüne Weihnachten und auch kein Schnee zum Jahreswechsel: Der Winter ließ sich in der laufenden Skisaison noch kaum blicken. Die Wärme fordert im Bezirk Voitsberg nun ihr erstes Opfer – die Skilifte am Gaberl müssen vorübergehend stillstehen. Schuld ist das anhaltende Tauwetter. Liftbetreiber Thomas Gauss erzählt: "Wir hatten in keiner Nacht jetzt Temperaturen unter vier Grad."