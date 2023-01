Unter dem Motto "Bhak to the future – Eine Zeitreise geht zu Ende" laden die Maturantinnen und Maturanten der HAK Judenburg am 7. Jänner 2023 zum Maturaball. Gefeiert wird in der Zechnerhalle in Kobenz: Der Maturajahrgang, bestehend aus 36 Maturantinnen und Maturanten aus zwei Klassen, freut sich auf diesen besonderen Abend.