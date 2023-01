Neujahrskonzert des Musikvereins St. Oswald-Möderbrugg

Unter dem Motto "The Greatest Show" lud der Musikverein St. Oswald-Möderbrugg unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Pöllinger zum ersten Neujahrskonzert des Blasmusikverbandes Judenburg seit Corona. Die Begrüßung erfolgte durch Obmann Hannes Öffel. Am Programm standen elf Musikstücke von "My Dreams" bis "Wien bleibt Wien". Als Solisten zeigten Anita Eismann am Flügelhorn und Michael Waldhuber auf der Trompete ihr Können. Moderiert wurde das Konzert von Gerhard Köck.