Damit haben nicht einmal die Einkaufszentrums-Chefs selbst gerechnet: Zwischen den Feiertagen gab die Arena am Waldfeld in Fohnsdorf, mit mehr als 100 Geschäften das größte Einkaufszentrum der Obersteiermark, auf seinen Social Media-Kanälen neue Öffnungszeiten bekannt. Unter der Woche schließt die "Arena" mit 2. Jänner bereits um 18 Uhr, also eine halbe Stunde früher als bislang. Am Samstag verkürzen sich die Öffnungszeiten sogar um eine Stunde auf 17 Uhr - und trotzdem kommt von den Kundinnen und Kunden Lob statt Kritik. "Das hat uns auch überrascht, ehrlich gesagt haben wir den neuen Öffnungszeiten mit gemischten Gefühlen entgegengeblickt", sagt Center-Manager Werner Gruber.