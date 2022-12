Ein brennendes Einfamilienhaus in einer Feriensiedlung in St. Anna am Lavantegg hat am Donnerstagabend die Feuerwehren im Bezirk Murtal gefordert. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, konnten fünf Feuerwehren mit 85 Einsatzkräften das Feuer nach mehreren Stunden löschen. Aus bisher unbekannter Ursache hat es im Dachgeschoss des Hauses zu brennen begonnen, die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Im Haus hätten sich laut Polizei keine Personen befunden. Einer ersten Einschätzung zufolge dürfte die Schadenshöhe mehr als 200.000 Euro betragen, hieß es. Weitere Ermittlungen werden am Freitag geführt.

