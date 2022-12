In die Welt des Biathlon-Sports kann man am 29. Jänner 2023 im Bezirk Murtal eintauchen: Im Loipenzentrum Hohentauern wird zum sogenannten "Nordic Skills Day" geladen. Dabei werden in Kleingruppen sowohl die Skating-Technik als auch die Präzision beim Schießen trainiert. Gelaufen wird auf einer schneesicheren Loipe auf rund 1200 Metern Seehöhe, Laser-Schießstände mit einer Distanz von 50 Metern sorgen für eine echte Biathlon-Erfahrung.