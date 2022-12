Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal war am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr mit dem Auto seiner Mutter auf der B77 in Fahrtrichtung Fohnsdorf unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 74-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal entgegen. Bei der Auffahrt „Judenburg Ost“ wollte der 74-Jährige laut Polizei von der B77 nach links auf die S36 in Fahrtrichtung Zeltweg abbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw des 23-Jährigen übersehen haben. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Lenker und die Ehefrau des 74-Jährigen, die am Beifahrersitz saß, wurden verletzt und im LKH Judenburg versorgt.