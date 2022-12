Kurz vor Weihnachten öffneten sich erstmals die Türen des neuen Adeg-Marktes von Harald Hörbinger in Großlobming (Gemeinde Lobmingtal). In der Kaufmannsfamilie Hörbinger arbeiten Vater Harald, Mutter Eveline und Sohn Daniel in unterschiedlichen Märkten in Oberwölz, Katsch und Kleinlobming, Tochter Christina eröffnete im Mai ihren ersten eigenen Adeg-Markt in St. Peter am Kammersberg.