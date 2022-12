Fotovoltaik-Projekte auf Freilandflächen werden selten ohne Widerstände realisiert. Nicht anders ist es in Fohnsdorf: Auf einer großen Wiese vor dem Naturschutzgebiet Klärteiche im ehemaligen Bergbaugebiet will der Verbund 2023 eine rund acht Hektar große Fotovoltaik-Freiflächenanlage realisieren. Die Fläche befindet sich nur wenige Kilometer Luftlinie von der Therme Aqualux entfernt und liegt in der Eurofighter-Lärmzone, darf daher nicht für Wohnbau verwendet werden.