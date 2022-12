Gleich drei Personen wurden gestern bei einem Unfall auf der L201 bei Feldbach verletzt. Eine 56-Jährige lenkte ihr Fahrzeug von Saaz kommend, als sie links abbiegen wollte, konnte ein 43-Jähriger sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten - die Autos prallten aufeinander.

Der 43-Jährige blieb zwar unverletzt, bei ihm wurde aber ein positiver Alkotest gemessen, die drei Insassen des zweiten fahrzeugs wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht werden.

Judenburg

In der Nacht auf heute verlor ein schwer Alkoholisierter auf der B77 im Ortsgebiet Judenburg die Beherrschung über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug des 31-jährigen Murtalers schleuderte in den rechten Straßengraben und kollidierte in weiterer Folge mit dem entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 39-Jährigen, ebenso aus dem Bezirk Murtal, gelenkt wurde.

Beide Unfallbeteiligten erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden vom Roten Kreuz in das LKH Judenburg eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.