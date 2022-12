Kälte und Nässe führen zu immens gefährlichen Situationen auf den Straßen. Waren gestern noch in Eggersdorf bei Graz Feuerwehren im Dauereinsatz, kam es heute, Samstag, zu einem tragischen Verkehrsunfall in Katsch an der Mur (Bezirk Murau).

Gegen 2:30 Uhr in der Früh verlor eine 35-Jährige die Beherrschung über ihr Fahrzeug. Das Auto prallte laut Polizei gegen einen Straßenleitpflock, "verriss nach rechts und kam über die angrenzende Böschung von der Fahrbahn ab". Dabei überschlug es sich mehrmals und blieb anschließend in einem Feld liegen.

Die Lenkerin war nicht angegurtet und wurde bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass die Rettungskräfte nichts mehr für sie tun konnten. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.