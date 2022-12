Wer erinnert sich nicht an die Lieblingsplätze seiner Kindheit? Geheime Orte oder versteckte Schätze? Diese Plätze und Schätze sollen nun den Weg auf ein Brettspiel finden. Wie das geht, hat der Regionalverband Obersteiermark West in einer Pressekonferenz am 16. Dezember vorgestellt.

"Es muss ein positives Bewusstsein für unsere Region in unserer Region geschaffen werden", ist Landtagspräsidentin und Vorsitzende der Region Murau Murtal, Manuela Khom, überzeugt. Und das Ganze soll bei den Kleinsten beginnen – den Kindern. Deshalb wird mit einem Brettspiel "Viele Plätze. Viele Schätze" eine spielerische Entdeckungsreise entwickelt.

Kinder beteiligen sich an Entwicklung des Spiels

An 43 Schulstandorten in der Region sollen alle 1682 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen Volksschule sich an der Entwicklung des Brettspiels maßgeblich beteiligen. "Die Kinder sollen sich mit ihrer Region beschäftigen und mitteilen, was sie in ihrem Ort schätzen, wo sie gerne sind", so Khom weiter.

Diese Ideen werden dann gesammelt und pro Schulstandort so aufgearbeitet, dass ein "Schatz" pro Schule übrig bleibt. "Der demokratische Prozess, der hier dahintersteckt, ist für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig – und auch die Tatsache, dass sie so vielleicht ihre ersten demokratiepolitischen Erfahrungen machen", sagt Gabriele Kolar, Zweite Landtagspräsidentin und stellvertretende Regionsvorsitzende. Auch vonseiten der Gemeinden werden "Schätze" gesammelt, die dann mit denen der Kinder abgeglichen und schließlich vereint werden.

Auch Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West, ist vom Erfolg dieses Prozesses und des daraus entstehenden Spiels überzeugt. "Die Entwicklungsschritte und Themenfelder, die dieses Spiel braucht, spiegeln sich im Lehrplan der dritten und vierten Klassen ideal wider. So wird ein breiter Bereich des Lehrplans abgedeckt und gleichzeitig ein identitätsstiftendes Spiel entwickelt."

Experten werden ins Boot geholt

Die Idee wurde allen Volksschul-Direktorinnen und -Direktoren der Region vorgestellt. Der erste Entstehungsprozess soll bis zum Ende des ersten Semesters abgeschlossen sein, danach geht es in die weiteren Schritte. Gemeinsam mit dem Regionalmanagement unter Geschäftsführer Günter Leitner und erfahrenen Expertinnen und Experten auf dem Spielesektor wird dann bis Ende des Schuljahres das Brettspiel entwickelt. Besonders die ausgeklügelte Spiellogik und der Spaß am Spiel sind Knackpunkte, die mit den Experten zu erarbeiten sind.

Erhalten sollen das Spiel alle rund 3000 Volksschulkinder der Region – und auch für die Gemeinden wird es Exemplare geben. Käuflich erwerbbar wird es vorerst nicht sein, da der strategische Vertriebsaufwand derzeit nicht abschätzbar sei. Auszuschließen wäre es nicht, so Leitner und Khom unisono, dass das in einem späteren Schritt möglich ist. Vorerst konzentriert man sich auf die Kinder und Gemeinden.