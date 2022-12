„Singen verbindet und hält die gute Laune hoch“: Dieser Leitsatz gilt auch für Peter Guggenberger, Helfried Meßner, Harald Kothgasser und Walter Rysavy. Als Männerquartett St. Magdalena haben sie heuer bereits 25 Jahre am Buckel. Gegründet rund um die Probe eines Rorate-Gottesdienstes im Jahr 1997, begeisterten die vier Freunde seither bei zahlreichen Auftritten. Übrigens: Der kirchliche Bezug des jubilierenden Quartetts geht weit in die Kindheit zurück, wo sie als Ministranten, Sternsinger, Chorsänger, Musiker und Lektoren die Messen in der Judenburger Magdalenakirche mitgestaltet haben. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine enge Freundschaft zu „Langzeitpfarrer“ Ferdinand Kochauf.