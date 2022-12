Das Neujahrskonzert des Arbeitermusikvereins (kurz AMV) Stadtkapelle Judenburg zählt für viele Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirkshauptstadt zu den Höhepunkten im Kulturjahr. Heuer wird man allerdings darauf verzichten müssen: "Da wir das traditionelle Neujahrskonzert, so wie wir es alle kennen und in Erinnerung haben, nicht durchführen können, haben wir schweren Herzens beschlossen, dieses abzusagen", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Obmann Herbert Hansmann, Kapellmeisterin Gerlinde Schneider und Jugendreferentin Theres Bischof.