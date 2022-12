In einer Garage, in der auch Gasflaschen gelagert wurden, brach in der Nacht auf Montag, 5. Dezember, ein Brand aus. Eine 26-Jährige gegen 3.45 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte den Brand im Firmengebäude ihres Vaters. Im Minutentakt trafen die Feuerwehren Knittelfeld, Apfelberg, Kobenz, Spielberg, St. Lorenzen, St. Margarethen, Großlobming und das Atemschutzfahrzeug der Betriebsfeuerwehr Voestalpine aus Leoben Donawitz am Einsatzort ein. Doch da stand das Gebäude laut Polizei bereits in Vollbrand. 92 Einsatzkräfte von acht Freiwilligen Feuerwehren beteiligten sich an den Löscharbeiten.