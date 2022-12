Großbrand in Knittelfeld gelöscht

Mit Fotoserie. Seit 4.10 Uhr standen in der Nacht auf Sonntag acht Feuerwehren in Knittelfeld bei einem Großbrand im Löscheinsatz. Das Feuer war in einer Garage ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntag bis in den Vormittag an.