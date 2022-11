Katharina Kampmann ist Murtaler Genießerinnen und Genießern längst ein Begriff: Sie zeichnet verantwortlich für die Weinauswahl auf der Winterleitenhütte. Die junge Bayerin werkt dort mit Andreas Wieser, den sie im Steirereck am Pogusch kennengelernt hat. Andreas Wieser ist der Sohn des gleichnamigen Hüttenpächters und -wirtes. Seit rund einem Jahrzehnt haben beide Erfahrungen in der Sternegastronomie im In- und Ausland gesammelt. "Wir schauen uns an, ob das etwas für uns ist", sagt Kampmann, und meint damit, dass die beiden mit dem Gedanken spielen, den Betrieb zu übernehmen. Die Wildwochen mit Weinbegleitung waren bei den Hüttengästen gefragt, berichtet Kampmann. Im Sommer wurde die Winterleitenhütte gar von der Genuss-Bibel "Falstaff" bewertet und mit zwei Edelweiß ausgezeichnet.