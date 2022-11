Dieses Strahlen geht direkt ins Herz: Fröhlich lächelt der kleine Bub in die Kamera, grinst gar von einem Ohr zum anderen. Auf den ersten Blick ein ganz normales, glückliches Baby. Wären da nicht die Sauerstoffschläuche, die medizinischens Geräte, die den Alltag der Familie bestimmen. Fabian ist neun Monate alt und wohnt mit seiner alleinerziehenden Mama in Knittelfeld (Bezirk Murtal). Das Schicksal meinte es nicht gut mit der jungen Familie: Dem kleinen Fabian fehlt von Geburt an eine Ader zwischen Herz und Lunge, in absehbarer Zeit wird ein Lungenflügel absterben.