Kein Andrang mehr an den Impfstraßen in Murau und Weiz. Daher fährt das Land dort das Angebot nach dem 25. November vorerst zurück. Niedergelassene Ärzte impfen weiter.

Impfstraßen in Murau und Weiz sind am 25. November das letzte Mal geöffnet

Die Impfstraßen das Landes sind unterschiedlich ausgelastet. In Murau (Brauerei, Raffaltplatz) und Weiz (Florianigasse) würde die Bevölkerung mehr und mehr das Impfangebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Anspruch" nehmen, teilte das Land am Montag mit. Folge: Beide Straßen werden mit Monatsende geschlossen. Am 25. November sind sie das letzte Mal geöffnet.