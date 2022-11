Es gibt unterschiedliche Theorien, was zwischen 21. und 24. November am Red Bull Ring in Spielberg gedreht werden soll. Jene, die Bescheid wissen, mussten eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben und halten sich bis jetzt auch daran. Doch forscht man ein wenig im Internet, findet man diverse Hinweise, um was es sich handeln könnte. Wie berichtet, ist etwa ein Formel 1-Film mit Hollywood-Star Brad Pitt in Planung.



Doch ein anderer großer Film ist ebenfalls geplant, beziehungsweise soll schon in Umsetzung sein. Dieser hat erst auf den zweiten Blick mit Rennsport zu tun, in erster Linie soll es sich um einen "Videospiel-Film" handeln.

Rennspiel Gran Turismo

Konkret geht es um ein Projekt von Sony Pictures und PlayStation Productions. Inhaltlich soll ein junger Gran-Turismo-Spieler im Mittelpunkt stehen, aus dem Videospieler wird schließlich ein echter Rennfahrer. Schon im kommenden Sommer soll der Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, in den Kinos zu sehen sein.

Über das Projekt berichten Medien wie "The Hollywood Reporter". Mitspielen sollen Größen wie Orlando Bloom und Spice-Girl Geri Halliwell (Horner). Sie wiederum ist die Ehefrau von Christian Horner, Chef von Red Bull Racing.

Bloom am Nürburgring

Als Regisseur wird Neill Blomkamp genannt. Bloom wurde vor Kurzem übrigens erst am Nürburgring gesichtet, angeblich ebenfalls Drehort für den Film.

Heute, 12. November, finden jedenfalls noch Castings in Judenburg und Bruck an der Mur für das Projekt statt. Wie berichtet, werden Hunderte Komparsen gesucht.