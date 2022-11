Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 8. November in Fohnsdorf auf der L 536. In den Morgenstunden kam aus unbekannter Ursache zwischen Fohnsdorf und Aichdorf ein Lenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb seitlich auf einem angrenzenden Feld liegen.