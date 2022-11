In Bach gestürzt

Auto durchstieß Brückengeländer: Zustand des 17-Jährigen ist stabil

Bei einem schweren Verkehrsunfall Dienstagfrüh in Pölstal kam ein 17-jähriger Lenker von der Triebener Straße ab und stürzte in den Möderbach. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, sein Zustand war am Mittwoch stabil.