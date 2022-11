Am Abend des Allerheiligentages findet in Scheifling alljährlich eine Gedenkfeier des ÖKB (Kameradschaftsbund) für die Gefallenen in den beiden Weltkriegen statt. Mit dem Musikverein und der Sängerrunde von Scheifling wird der 158 Männer aus Scheifling gedacht, die in beiden Weltkriegen gefallen sind. Ausgerückt sind auch die Feuerwehr, die Berg- und Naturwacht sowie viele Gemeindebürger.