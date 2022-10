Wie funktioniert eigentlich ein E-Bus in einer Region, in der die Winter durchaus hart sein können? Wie verhalten sich die Ladestationen wie die Fahrzeuge? Diesen und ähnlichen Fragen geht man in den kommenden Wochen und Monaten in Murau nach, wo Ende Oktober ein neuer, vollelektrisch betriebener Bus in Betrieb genommen wurde. Das Gefährt bietet rund 30 Menschen Platz und ist voll barrierefrei, wie Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn und Bus GmbH, erläutert. Die Reichweite beträgt 150 bis 170 Kilometer.