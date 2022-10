Die Murtaler und Murauer Ballszene glich in den vergangenen zwei Jahren einer Brachlandschaft. Auch der beliebte Knittelfelder Oberlandlerball fiel 2020 und 2021 den pandemiebedingten Einschränkungen zum Opfer. Dieses Jahr ist alles anders - und zwar im positiven Sinne: Mit einem herzlichen "G'sund" laden die Oberlandler Knittelfeld zum Oberlandlerball am 12. November 2022 im Kulturhaus Knittelfeld.

Lust an der lebendigen Volkskultur

Worauf legt man beim Oberlandler Ball besonderen Wert? "Die Beliebtheit der Veranstaltung bei den Gästen liegt ganz einfach an der Lust zur lebendigen steirischen Volkskultur und dem gemütlichen und schönen Ambiente dieses Balls. Der Blumenschmuck und die Damenspenden werden in liebevoller Handarbeit von den Oberlandler-Bäuerinnen gemacht. Alle Mitglieder arbeiten mit, vom Auf- und Abbau bis zur Ausschank in den verschieden Ballbereichen", heißt es in einer Aussendung der Wohltätigkeitsorganisation. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt wohltätigen Projekten und bedürftigen Menschen in der Region zugute. "

Trotz des Ausfalls der vergangenen beiden Jahre konnten auch im letzten Vereinsjahr viele in Not geratene Menschen in der Region mit weit mehr als 37.000 Euro unterstützt werden - möglich gemacht hat dies die Veröffentlichung eines Spendenkontos: Neben Fixveranstaltungen wie die Seniorenadventfeier und die Kinderadventfeier mit der traditionellen "Kindereinkleidung" im Dezember unterstützten die Oberlandler Kinder und Erwachsene mit besonderen gesundheitlichen und sozialen Bedürfnissen.

Programm: Eierspeis und Tanz

Der Ballabend beginnt um 19.30 Uhr, mit dem Einlass und der "3Mäderlhaus-Musi". Um 20.30 Uhr beginnt die Eröffnung durch durch Großbauer Andreas Aigner vulgo Gsundbauer, mit einer Kinderpolonaise der Trachtenvereine "Stamm 1907" und "Steirerherz’n z’Knittelfeld".

Im Hauptsaal geht es weiter mit dem "Peter Schreibmaier Orchester", im Weißer Saal gibt es die "Oberlandler Disco" und Dämmerschoppen mit "Side Step". Im Weißen Saal besteht die Möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, und ab 2 Uhr nachts gibt es wieder die beliebte Oberlandler-Eierspeis.