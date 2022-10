16 Jahre ist es her, da öffnete mit der M-Rast in Zeltweg die erste Tankstelle der Steiermark mit einem 24-Stunden-Spar-Markt ihre Türen. Seitdem ist die Raststation aus dem Alltag vieler Murtalerinnen und Murtaler nicht mehr wegzudenken. Ob Tankstelle, Restaurant oder Waschanlagen, das Angebot wird bestens angenommen.

Nach einem ersten Ausbauschritt vor sieben Jahren wurde die M-Rast im Besitz der Familie Mayer nun ein zweites Mal vergrößert: "Unser Shop ist viel zu klein geworden. Wir mussten das Lager optimieren und den Kühlbereich vergrößern", erzählt Fritz Mayer, Chef der gleichnamigen Spedition. Seine Frau Maria kümmert sich um alle Belange rund um die M-Rast. Aber nicht nur der Shop, auch der komplette Sanitärbereich für Lkw-Lenker wurde inklusive Heizung und Abflüssen erneuert.

Das Restaurant erfreut sich größter Beliebtheit © Eibl

Insgesamt flossen rund zwei Millionen Euro in die Vergrößerung, die bereits abgeschlossen ist. "Nachhaltigkeit war natürlich ein großes Thema für uns", so Mayer. Wärmerückgewinnung, Wasseraufbereitung, Dämmung, Baustoffe: "Darauf haben wir großen Wert gelegt."

Das ist neu

Was ist nun neu in der M-Rast? Der vergrößerte Shop ist nach wie vor 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche geöffnet. Bereits umgebaut ist der große Gastgarten des Restaurants, der sich im Sommer schon großer Beliebtheit erfreute. In der Küche setzt man nun noch stärker auf regionale Lebensmittel, frisch zubereitet werden Torten und Mehlspeisen. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich ein neuer Selbstbedienungs-Waschpark mit nun fünf Fahrspuren, um Wartezeiten zu minimieren.

Der 24-Stunden-Shop ist deutlich vergrößert worden © Sarah Ruckhofer

Viel Neues gibt es auch für Trucker: Aufgrund des 24/7-Konzeptes und einer der raren Lkw-Waschstraßen ist die Murtaler Raststätte äußerst beliebt bei Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer. Der Bereich mit WCs, Duschen und Waschmaschinen für Trucker wurde deutlich vergrößert und modernisiert. Der Parkplatz für Trucks soll weiter wachsen.

Noch auf der To-Do-Liste steht die Installation von zwölf E-Schnell-Ladestationen in Zusammenarbeit mit Tesla. Die Fertigstellung ist bis Ende 2023 geplant.

Viel Stammpersonal

Insgesamt beschäftigt die M-Rast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der allgegenwärtige Personalmangel trifft die Raststätte kaum: "Wir haben nicht nur viele Stammgäste, sondern zum Glück auch viel Stammpersonal", erklärt Fritz Mayer. Was die Kundinnen und Kunden zur M-Rast lockt? "Ein Drittel kommt wegen des Shops, ein Drittel ins Restaurant und der Rest teilt sich auf, auf Tanken, Waschen und so weiter", schätzt der Chef.

Gebaut wird übrigens auch in unmittelbarer Nähe der M-Rast, und zwar neben der Lagerhalle von "Thalheimer": Die Spedition investiert hier in ein 5000 Quadratmeter großes, neues Lager, um den wachsenden Logistikbedarf der Kunden abzudecken. Das Unternehmen wird in dritter Generation geführt, man beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in Zeltweg.