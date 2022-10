Noch immer klafft eine riesige Lohnlücke von 18,2 Prozent in der Steiermark: Der steirische "Equal Pay Day" – jener Tag, an dem Männer statistisch gesehen so viel verdient haben wie Frauen am Jahresende – fällt in diesem Jahr auf den 26. Oktober. Im Bezirk Murtal bekommen Frauen um 21,3 Prozent weniger Gehalt und arbeiten 78 Tage im Jahr gratis. Der Bezirk Murau mit einer Lohnlücke von 18,3 Prozent liegt im steirischen Schnitt. "Wie lange noch?", fragen die SPÖ-Frauen bei den Aktionen. Die Frage richtet sich direkt an die Bundesregierung. "Damit wir die Lohnschere endlich schließen, braucht es echte Veränderung", so SPÖ-Regionalfrauenvorsitzende Gabriele Kolar.