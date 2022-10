Es ist ein geschäftiger Morgen am Red Bull Ring. Im "Wing Café" ist am Montag einiges los, zahlreiche Gäste genießen die Herbstsonne bei Tee und Kaffee. Dahinter brüllen die Motoren, auf der Rennstrecke wird Vollgas gegeben. Alltag in Spielberg. Nichts erinnert hier daran, dass mit Dietrich Mateschitz eben jener Mann verstorben ist, der mit seinem Projekt Spielberg jahrelang für diese Rennstrecke gekämpft hat. Ohne ihn würde der alte Österreich-Ring wohl vor sich hin bröckeln.