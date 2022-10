Mit dem Leitsatz „We want peace“ (Wir wollen Frieden) wurde das diesjährige „European Peace Event“ beendet. 35 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren aus acht Nationen trafen sich im Europäischen Jugendforum Neumarkt (European Youth Forum Neumarkt – kurz EYFON), um über Frieden, Zusammenhalt und die Zukunft Europas zu diskutieren, zu philosophieren, sich auszutauschen. Bei einem Abschlussfest mit Kastanien und Sturm gab Christoph Leitl, EYFON-Präsident und ehemaliger Präsident der Wirtschaftskammer Österreich sowie der europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres, einen begeisterten Einblick in die Arbeit mit den jungen Menschen. Auch die besondere Aufgabe an eine europäische Jugend, die als Vermittler zwischen West und Ost agieren soll – besonders in Zeiten wie diesen – sprach Leitl an.