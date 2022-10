Es war eine Nachricht, die hohe Wellen geschlagen hat. Kürzlich berichtete die Kleine Zeitung, dass die „Elektrizitätswerk Mariahof GmbH“ ihre Stromlieferungen mit Jahresende komplett einstellen wird. Ein Schritt, von dem immerhin 3500 Haushalte und Unternehmen in den Gemeinden Scheifling, Niederwölz, Teufenbach-Katsch, St. Lambrecht und Neumarkt betroffen sind. Als Grund wurden enorme Preisschwankungen an der Strombörse genannt.



Diese Causa setzt wiederum den Scheiflinger Gemeindekassier und SPÖ-Ortsparteivorsitzenden Patrick Hansmann – im übertragenen Sinne – unter Strom. Er meldet sich in der Angelegenheit mit harscher Kritik zu Wort. „Wie die ,E-Werk Mariahof GmbH’ mit den Kunden umgeht, ist inakzeptabel“, meint der Kommunalpolitiker.



Der Hintergrund: Obwohl die Entscheidung über den Rückzug als Stromanbieter zumindest seit mehreren Wochen – womöglich sogar länger – feststeht, erhält ein Großteil der Kunden erst in diesen Tagen die Kündigungsschreiben per Post. Für Kommunen und Großabnehmer gab es indes eine „Vorabinformation“.