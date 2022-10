Der Lockdown- und Pandemiezeit in den letzten zwei Jahren geschuldet, konnte man beim USV Krakauebene das 60-Jahr-Jubiläum nicht so feiern, wie man es sich gewünscht hätte. Am Samstag, 15. Oktober, mit Beginn um 16 Uhr, ist es nun in der Mehrzweckhalle Krakauebene endlich soweit: Diesmal soll es auch zur Feierstunde mit Festakt, Rückblick und Ehrungen kommen.