Die Freiwillige Feuerwehren Knittelfeld und Kobenz wurden am 13. Oktober gegen 13 Uhr Uhr zu alarmiert: In Kobenz kam es im Bereich Grüngrabenweg bei einem abgestellten Anhänger eines Forstunternehmens zum Austritt von Diesel aus einem Treibstofftank. Die Einsatzkräfte banden mit Ölbindemittel den oberflächlichen Diesel. Vom Einsatzleiter wurde die Bezirkshauptmannschaft Murtal alarmiert, der Sachverständige ordnete eine Abtragung des kontaminierten Erdreichs an.