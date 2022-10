"Wir merken einfach, dass es eine Betroffenheit gibt in der Gegend. Im Bezirk Murtal nimmt sich alle drei Wochen jemand das Leben", erzählt Brigitte Felfer, Leiterin des Regionalteam Murau/Murtal von "Go-On Suizidprävention Steiermark". Besonders gefragt seien die Themen Resilienz und Stärkung; dies sei der momentanen globalen Lage geschuldet: "Diese allgemeine Unwissenheit bekommt der Psyche nicht - der Mensch will wissen, wie es weitergeht. In der Bevölkerung fehlt das Wissen um seelische Erkrankungen und deren Hintergründe, wir wollen das Thema entstigmatisieren". Es gäbe mehr Betroffene als man glaubt - mehrheitlich Männer, mit zunehmendem Alter steige die Gefährdung bei Männern und Frauen, so Felfer.