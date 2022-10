Es war abseits des sportlichen Geschehens das große Aufregerthema der heurigen Formel 1-Saison: Am Rennwochenende in Spielberg meldeten sich mehrere (vor allem weibliche) Fans in sozialen Netzwerken und berichteten von sexuellen Belästigungen, vereinzelt auch von rassistischen und homophoben Beleidigungen rund um die Rennstrecke. Einige kontaktierten auch direkt die Formel 1 selbst, die umgehend reagierte und die Anschuldigungen publik machte. Das Thema zog weite Kreise: Fahrer wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel forderten harte Konsequenzen, die Debatte ging weit über Spielberg hinaus.