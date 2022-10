Es ist ein weißer Fleck auf der ansonsten grau gefärbten Ergebniskarte der Bundespräsidentenwahl 2022: Nur rund 21,5 Prozent aller Wählerinnen und Wähler aus der Gemeinde Niederwölz schritten am Sonntag zur Urne. Das ist die mit Abstand niedrigste Wahlbeteiligung in der Steiermark (insgesamt 64,32 Prozent) und liegt auch österreichweit auf dem zweitletzten Platz hinter Lech. Der Grund ist freilich schnell gefunden: Am Wochenende des traditionsreichen Maxlaunmarktes ist Niederwölz im Ausnahmezustand.