Jubelstimmung herrschte am Hauptplatz Judenburg: Bürgermeisterin Elke Florian führte die Reihe der Gemeindevertreter an, die die Glückwünsche entgegennahmen. "Ein Danke an alle Mitarbeiter und Unterstützer, die diesen Erfolg ermöglicht haben", richtete die Ortschefin dem Publikum aus. Belohnt wurde man für Rang 4 bei der Wahl mit einer exklusiv gekennzeichneten Steiermark-Herzbank, zur Verfügung gestellt von Bankhersteller Almholz, Steiermark Tourismus und Kleiner Zeitung.