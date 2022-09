Oftmals liegen nur wenige Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort oder zwischen Büro und Kundentermin. Die Öffis sind aber gerade in ländlichen Gebieten in vielen Fällen mangels regelmäßiger Verbindungen keine echte Alternative. Eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit stellen da geleaste Diensträder dar. Um diese Idee im Murtal bekannter zu machen, veranstaltet das Team der Radwerkstätte Willibald einen Info-Tag in Knittelfeld.